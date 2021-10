Ds Ajax chiude all’ipotesi Mazraoui: "Vogliamo tenerlo e rinnovargli il contratto"

È tornato con prepotenza sui radar italiani Noussair Mazraoui, terzino destro della nazionale marocchina e in scadenza di contratto con il suo attuale club, l'Ajax, sembra destinato a rimanere in Olanda almeno fino a giugno. Marc Overmars, direttore sportivo dei lancieri, ha smentito che il calciatore possa diventare un obiettivo concreto per le italiane: "Mazraoui non partirà a gennaio - le parole del dirigente olandese a LaRoma24.it. Vogliamo tenerlo con noi e puntiamo al rinnovo di contratto". Che siano parole di facciata o meno lo scopriremo tra meno di 3 mesi, visto che in caso di mancato prolungamento Mazraoui potrebbe liberarsi a parametro zero