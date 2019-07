Ds Benevento: "Domani col Napoli sarà partita vera, avversario fortissimo e si rischia la brutta figura. Su Insigne jr..."

Intervistato da Kiss Kiss Napoli, il ds del Benevento Pasquale Foggia ha parlato dei sanniti e della sfida di domani a Dimaro contro il Napoli: “Inzaghi ed Ancelotti hanno un bellissimo rapporto, il nostro tecnico sta preparando questa gara come se fosse una partita vera perché lo è. Il Napoli è tra le squadre più forti d’Europa e si rischia la brutta figura. Vogliamo proporre un gioco offensivo, questa è la nostra idea. Insigne jr? Roberto Insigne ha meritato sul campo il nostro investimento, siamo contenti di poterlo avere a titolo definitivo con noi. Ad oggi non ci sono situazioni di mercato aperte con il Napoli, non credo che possano esserci in futuro. Poi le vie del mercato sono infinite”.