Ds Benevento: "Llorente ha una storia di alto livello, ma ad ora col Napoli nessuna trattativa"

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il mercato aperto fino al 5 ottobre per forza di cose ci farà essere vigili fino all'ultimo momento. Ora l'obiettivo è sfoltire l'organico per dare possibilità a tutti di allenarsi in maniera completa. Gervinho? Credo che se lo ritroverà contro Gattuso domenica, poi non so cosa succederà. Se dovessero esserci occasioni non ci tireremo indietro a prescindere dal nome. Llorente e Pjaca? Llorente ha un curriculum ed una storia di un livello altissimo. Per noi Benevento stiamo parlando di giocatori forti. Younes e Ounas? Chiaro che questi sono tutti giocatori che ci piacerebbero, ma al momento non c'è alcuna trattativa con il Napoli".