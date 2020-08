Ds Brescia: "Napoli su Cistana? Vogliamo tenerlo per tornare subito in A"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Brescia: "La prossima Serie B sarà una vera e propria A2 per il valore delle rivali. Ma l'obiettivo è chiaro, il Presidente è stato diretto e lavoreremo per risalire subito nella massima categoria.

Tonali all'Inter? Inutile girarci intorno, Tonali è uno dei calciatori che può lasciare Brescia. E' un ragazzo che ha attenzioni importanti, ma non darei nulla per scontato. Tutto è aperto, il presidente Cellino sta gestendo tutto in prima persona. Tonali immagino possa essere il punto focale del calciomercato del Brescia ma è prematuro dare tutto per scontato e definitivo.

Cistana interessa al Napoli? Piace anche a noi... Quest'anno Cistana è stato bloccato da qualche problemino fisico che poi ha recuperato. Fa parte dei calciatori che vogliamo tenere e rilanciare per farci riportare dove eravamo. Il gruppo è valido è forte, ne siamo certi. Per giocare in grandi squadre c'è tempo: il Presidente Cellino vuole tenere il gruppo base per tentare la scalata alla Serie A".