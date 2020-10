Ds Cagliari: "Abbiamo deciso di prendere Ounas a un'ora e mezza dalla fine del mercato"

"Siamo molto dispiaciuti all'interno del club: le attese erano alte per tutti, per i tifosi e anche per noi". Il direttore sportivo del Cagliari, Pierluigi Carta, parla così in conferenza del mancato ritorno di Radja Nainggolan dall'Inter. "In particolare, nell'ultimo giorno di mercato squilla alle 17.15 il telefono di Giulini: era Zhang, era convinto di farcela: dopo quasi mezz'ora di telefonata l'ho visto deluso e sconsolato, perché ho capito che la trattativa stava andando male. Siamo arrivati alle 18.30 così e abbiamo preso la decisione razionale, non quella da tifoso. Appena incassato l'ok del Napoli ci siamo buttati su Ounas, pur con la delusione per Radja. Ma si parla di bilancio: il Cagliari esiste oggi e deve esistere anche tra 10 anni, a differenza di altre piazze che poi invece hanno conosciuto categorie diverse dalla Serie A. Con Nainggolan è finita così, ma la scelta all'ultimo è stata quella di puntare su Ounas: il presidente ha fatto davvero di tutto, ma non si poteva fare diversamente".