Ds Cagliari su Rog: "Strafelice del suo acquisto, non era una trattativa semplice..."

In occasione della sua conferenza stampa, il ds del Cagliar Marcello Carli ha parlato di Marko Rog: "Era un obiettivo importante, è qui perché lui ha voluto venire da noi. È stata la vera molla che ci ha fatto insistere, non è stata una trattativa semplice. Parliamo di prezzi importantissimi, va dato atto al presidente Giulini di averci permesso di andare avanti. Io sono strafelice che lui sia qui, perché lo ritengo un giocatore importante. Tutto nasce da una visita a Dimaro per trovare Sarri? In realtà è stata solo una conferma: lo conoscevo molto bene, ora abbiamo dovuto prendere un giocatore importante per sostituire uno come Barella. Se in allenamento vedi uno che corre al 200 all'ora, sicuramente ti colpisce. Rog è al Cagliari perché al Napoli non ha giocato molto, questo è chiaro".