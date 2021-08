Ds Cremonese annuncia: "Quasi fatta per Gaetano, siamo alle battute finali dell'affare"

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Gaetano? Siamo alle battute finali di questo mercato e siamo prossimi alla chiusura. Il ragazzo sta facendo bene col Napoli e gli infortuni hanno fatto sì che il ragazzo fosse attenzionato da Spalletti. Il percorso di Gaetano può anche passare da Cremona. Daremo a Gaetano la possibilità di confrontarsi e di allenarsi per essere pronto la domenica e per essere protagonista. Deve acquisire maggiori certezze nonostante la sua qualità tecnica che è importante. Il ragazzo ha talento e lo sta dimostrando, il percorso da noi gli servirà per alzare l’asticella in un contesto molto elevato ed in un campionato difficilissimo come quello della Serie B. Aspettiamo che il Napoli prenda un centrocampista per far sì che Gaetano arrivi da noi, anche se non conosco nello specifico le strategie del Napoli”.