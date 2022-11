Ds Cremonese: "Nessun segnale dal Napoli per Gaetano, lì è molto apprezzato"

Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, racconta la strategia di mercato e commenta le prime indiscrezioni in conferenza stampa

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, racconta la strategia di mercato e commenta le prime indiscrezioni in conferenza stampa: "Vogliamo migliorare in accordo con l'allenamento con interventi mirati su attacco, centrocampo e difesa. Cercheremo di creare una spina dorsale più solida. La prima idea è quella di capire cosa ci serve, come abbiamo fatto questa estate sia con giocatori italiani che stranieri.