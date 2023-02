Ds Empoli lancia i suoi gioielli: "Su Vicario c'è interesse dall'estero. Baldanzi? Da nazionale"

Così Pietro Accardi, ds dell'Empoli, racconta il portiere dei toscani Vicario, accostato anche alla Roma, prossima avversaria

"Per ora ci godiamo noi il nostro portiere. Ha sempre voglia di migliorarsi: di lui si parla molto all’estero, merita di arrivare in alto" così Pietro Accardi, ds dell'Empoli, racconta il portiere dei toscani Vicario, accostato anche alla Roma, prossima avversaria. "Da Trigoria non abbiamo mai sentito nessuno" spiega Accardi al Corriere dello Sport, per poi passare a un commento sulla gara: "Mi fa sorridere quando sento parlare di scontro quasi diretto, ma non scherziamo. Noi dobbiamo pensare alla salvezza, quindi ci vogliono umiltà, rispetto e consapevolezza della nostra categoria.