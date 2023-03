Ds Empoli: "Vicario? Ha tante offerte, a giugno prenderemo una decisione"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Nella sua intervista rilasciata a Pianeta Empoli, il direttore sportivo azzurro, Pietro Accardi, ha parlato anche di Guglielmo Vicario e del possibile futuro del portiere: "Per quanto riguarda le valutazioni di mercato è presto, sappiamo che ha gli occhi addosso di molti ma non ci sono stati contatti e lui per primo è concentrato sul presente. A giugno vedremo e faremo le dovute considerazioni, un valore specifico è difficile da dare perchè poi sono le condizioni del mercato spesso a dettare certi aspetti".