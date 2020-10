Ds Fiorentina a Sportitalia: "Interesse per Milik? E' una cavolata"

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, smentisce seccamente le voci che vorrebbero il club viola forte su Arkadiusz Milik, in uscita dal Napoli e per ora senza grosse offerte: "E' una cavolata", il commento del dirigente gigliato riferito dai giornalisti di Sportitalia. L'ingaggio del giocatore, che chiede un contratto da 5mln di euro a stagione, in questo senso rende impossibile una trattativa.