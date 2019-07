Ds Fiorentina: "Veretout ci ha chiesto di essere ceduto, ma niente contropartite. Inglese? Non a quelle cifre"

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa affrontando diversi temi di mercato: “Veretout ci ha chiesto di essere ceduto per crescere di livello. Ci sono tante squadre che stanno parlando con noi ma nessuna ha presentato un’offerta scritta. Il ragazzo è disponibile, si allena con noi, troveremo una soluzione. Comunque non vogliamo contropartite tecniche in cambio.

Inglese? Il ragazzo ci piace ma a quelle condizioni e a quei costi sinceramente non è sostenibile”.