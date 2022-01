Ds Frosinone conferma: “Napoli su Gatti. Operazione per giugno e non per ora”

Il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, è intervenuto nel corso di "Aspettando il Calciomercato" in onda su Sportitalia. Il dirigente dei ciociari ha parlato del difensore Federico Gatti, profilo che piace anche al Napoli, e confermato l’interesse degli azzurri: “Napoli su Gatti? Sì, è vero. Piace molto al Napoli, ma per giugno e non per ora.”