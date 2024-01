Ds Frosinone conferma tutto: "Popovic? Errore nostro, non c'è posto. Zerbin? Non so se si fa"

GIOVANILI PRIMAVERA, SOLO UN PUNTO PER IL NAPOLI CONTRO IL PISA: FINISCE 0-0 Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pisa per 0-0 nella 15esima giornata del Campionato Primavera 2 allo Stadio "Piccolo" di Cercola Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pisa per 0-0 nella 15esima giornata del Campionato Primavera 2 allo Stadio "Piccolo" di Cercola LE ALTRE DI A FROSINONE-CAGLIARI, FORMAZIONI UFFICIALI: ZORTEA SUBITO DAL 1', PETAGNA C'È Riprende il programma della 21^ giornata di Serie A con il lunch match con la sfida dello Stirpe che prenderà il via alle ore 12:30 Riprende il programma della 21^ giornata di Serie A con il lunch match con la sfida dello Stirpe che prenderà il via alle ore 12:30