Ds Frosinone: "Ecco due arrivi, ci stiamo rinforzando. Cheddira? Aspettiamo il Napoli"

Il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, ha parlato alla trasmissione "A tutto mercato minuto per minuto" su TMW Radio: "Squadra ancora incompleta? Adesso sono arrivati Cerofolini dalla Fiorentina e Barrenechea dalla Juventus, piano piano cercheremo di soddisfare le esigenze dell'allenatore, della società e anche dei nostri tifosi che si sono abbonati in massa".

La scelta di Di Francesco per la panchina. "L'ho ritrovato anche più carico di come l'ho lasciato. E' un allenatore molto bravo, so i pregi che ha e quello che può dare a tutto l'ambiente Frosinone. Per me è un tecnico da club importante. Il talento rimane, non scompare, e lui ce l'ha. Ci farà divertire. L'addio di Grosso? Gli siamo grati per quello che ha fatto, ci ha portati in Serie A, ma bisogna guardare avanti. La scelta era giusto che ricadesse su Di Francesco, io ci credo molto, continuiamo il percorso che abbiamo intrapreso in questi anni".

Siamo in chiusura per Cheddira dal Bari? "Stiamo parlando, aspettiamo il Napoli. Poi speriamo di portarlo qui da noi, ci puntiamo. Vediamo se ci sono le condizioni".

Si fa anche il nome di Kaio Jorge per il Frosinone. "Ci piace molto, ma non dipende solo da noi ovviamente, in questo caso c'è la Juve proprietaria del cartellino. Abbiamo tante idee e speriamo di concretizzarle. Dobbiamo prendere 3 o 4 giocatori, vedremo anche la prossima settimana".

Il Napoli resta la squadra da battere? "La più forte che c'è. Ha perso Kim, ma sono arrivati altri giocatori forti. E' la squadra da battere. Faremo l'esordio in campionato con Napoli e Atalanta, ci facciamo il segno della croce e vediamo".

Un giocatore che la incuriosisce tra quelli arrivati quest'anno in Serie A? "Beltran alla Fiorentina. Ho visto un po' di immagini e mi ha impressionato per come attacca la porta e va al tiro. Lo voglio seguire. Nzola? Poteva andare in squadre come Roma e Inter, Pradè è stato bravissimo a prenderlo, è un giocatore che ha tutto".