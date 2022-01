Ds Frosinone su Gatti: “Giuntoli tra i primi ad attenzionarlo. E’ un mix tra Chiellini e Bonucci”

Il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Interrogato su Federico Gatti, difensore che piace anche al Napoli, dichiara: ”Parecchie squadre lo stanno attenzionando, tutte le prime del campionato. Giocherà in Serie A per dieci anni e sono convinto che arriverà anche in Nazionale.

Che tipo di giocatore è? Ve lo descrivo in due parole senza essere presuntuoso. Lo paragono a due giocatori della Juventus: Chiellini per la forza fisica e l’aggressività e Bonucci per la qualità con i piedi.

Giuntoli? Lo stimo, è un mio grande amico. Lui sa tutto, poi ci sono cose che non si possono fare. Il Napoli è stato tra i primi ad attenzionarlo. Il Frosinone cerca di tenere tutti i giocatori importanti, poi se arriverà un’offerta irrinunciabile ci penseremo. Napoli a giugno? Al Napoli piace, ma tra l’attenzione e l’acquisto ce ne passa”.