Ds Frosinone: "Zerbin ha prospettive, il Napoli si ritrova un giocatore forte"

"Siamo fiduciosi per queste sette partite, dobbiamo affrontarle col piglio giusto e con la giusta mentalità. Quest'anno la Serie B è molto bella, ci sono 10 squadre forti: due saranno brave a salire subito in Serie A e un'altra bravissima a farlo tramite play-off". Parole e pensieri di Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky'.

Angelozzi ha poi parlato di Gatti, centrale di difesa ceduto alla Juventus a gennaio ma a Frosinone in prestito fino a fine stagione: "Federico è un giocatore forte, io lo vedo in Nazionale nel giro di poco tempo. Alla Juve partirà in sordina e poi si conquisterà il suo spazio, ha tutto per diventare un top".

Chiosa finale su Zerbin, attualmente al Frosinone ma di proprietà del Napoli: "Zerbin è un ragazzo di grande prospettiva, faccio i complimenti al Napoli perché si ritrova un giocatore forte".