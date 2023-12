Alessandro Zanoli è ancora un obiettivo del Genoa.

Alessandro Zanoli è ancora un obiettivo del Genoa. A dichiararlo, nel corso di una intervista rilasciata a 'Il Secolo XIX', il direttore sportivo rossoblù Marco Ottolini: "Continua a piacere, come era già accaduto in estate. E' uno dei nomi che stiamo valutando con attenzione in questo periodo".