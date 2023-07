Ds Genoa: "Zanoli ci piace, contatti con il Napoli e l'agente! Vi do le ultime"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de Il Secolo XIX, il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini ha parlato di Zanoli

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de Il Secolo XIX, il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini ha parlato di Zanoli e degli obiettivi di mercato dei rossoblu: "E’ un giocatore che piace. Ci sono stati contatti con il suo agente e con il Napoli: la situazione è in divenire, si arrivasse in fondo noi siamo pronti. Touré? Conosco bene Idrissa. E’ un altro calciatore che stiamo seguendo e di cui abbiamo preso informazioni: ha delle caratteristiche che in questo momento in rosa non abbiamo".