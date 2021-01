Ds Hellas su Zaccagni: "È del Napoli? Ad oggi è nostro, non so cosa accadrà nei prossimi mesi"

Intervista concessa al quotidiano 'L'Arena' da Tony D'Amico, direttore sportivo dell'Hellas Verona che ha parlato anche del futuro di Mattia Zaccagni. E ha ribadito che non si muoverà in questi ultimi giorni di calciomercato: "No, Mattia oggi è del Verona. Non so cosa accadrà nei prossimi mesi. Ma lui è un nostro calciatore".

Nel corso del botta e risposta D'Amico ha poi spiegato perché, rispetto a un anno fa, l'Hellas è messo meglio: "Perché nel gennaio del 2019 avevamo già ceduto Rrahmani e Amrabat. Ed invece oggi abbiamo comperato Lasagna e portato in gialloblù Sturaro. Due elementi di valore".