Ds Milan: "Ibrahimovic solo una suggestione, ci penseremo quando apre il mercato"

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, pochi minuti prima della sfida col Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport. "E' stata una vigilia molto concentrata. Ci rendiamo conto dell'importanza di questa gara, è un momento delicato, la classifica non ci piace ma siamo convinti di poter fare una buona prestazione e fare risultato".

Sull'attacco: "I problemi offensivi si risolvono lavorando, provando a sviluppare più gioco e creare più occasioni".

Si risolvono con Ibrahimovic? "Ibrahimovic è un giocatore importante che ha già scritto pagine importanti qui ed è evidente che quando il suo nome viene accostato al Milan diventa una suggestione irresistibile, ma rimane tale: semplicemente una suggestione. Ora ci concentriamo sul lavoro, per tornare su in classifica, poi quando aprirà il mercato ci confronteremo con l'allenatore e capiremo il da farsi".

Su Rebic: "E' arrivato l'ultimo giorno di mercato, all'inizio ha fatto fatica a inserirsi poi le scelte tattiche l'hanno penalizzato. Ha fatto bene in Germania, siamo convinti possa farlo anche qui. Adesso è penalizzato dalle scelte tattiche di Pioli, che cerca equilibrio, infatti oggi gioca Bonaventura".

Sul futuro di Donnarumma: "Al momento è sereno. E' importantissimo in questa squadra e lui ha sempre fornito prestazioni di alto livello. Ha ancora un anno e mezzo di contratto, non ci preoccupiamo, siamo assolutamente tranquilli. Non è un tema".