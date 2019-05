Ds Parma: "Inglese? Non a quelle cifre. Per Grassi abbiamo pagato prestito oneroso ma ha giocato 4 partite"

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Inglese? Non posso parlarne perché con la società non ci siamo ancora incontrati per discutere di questa questione. Sicuramente non possiamo arrivare alla cifra di 25 milioni di euro fissata per il riscatto, prima era stata fissata una cifra più bassa in caso di rinnovo.

Anche su Sepe stiamo facendo dei ragionamento, se ce lo regalassero lo prenderemmo subito. Ci sono buoni rapporti col Napoli e si potranno fare dei discorsi. Non abbiamo parlato di Ounas e di Gaetano, ci incontreremo la prossima settimana.

Grassi? È un giocatore forte, ma non ha dato quello che doveva per colpa degli infortuni. Qui potrebbe trovare la continuità, lo scorso anno abbiamo pagato un prestito oneroso per un calciatore che ha giocato 4 partite e quest’anno non lo posso più pagare”.