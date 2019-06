Ds Parma: "Rog e Ounas ci piacciono, se il Napoli vorrà darli in prestito ci siamo"

I rapporti tra Napoli e Parma sono idilliaci e i tanti affari fatti nel corso delle ultime sessioni di mercato ne sono la chiara testimonianza. Daniele Faggiano, direttore sportivo ducale, ha parlato di mercato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo pensato a De Rossi dopo quel Roma-Parma, ma è un calciatore che non possiamo permetterci. Balotelli? Lo vorrebbero tutte le squadre. Contatti? Parliamo con tanti attaccanti, ma non è facile. E' ovvio che se arriva lui non potrebbe arrivare Inglese. Napoli? Abbiamo un ottimo rapporto, ci organizziamo sempre per fare il meglio delle due società".

SEPE E ALTRI - "Spero che Sepe resti ancora un anno, per noi e per lui. In casa azzurra ci interessano diversi calciatori, li prenderei tutti, ma è chiaro che dobbiamo stare attenti al bilancio. Rog e Ounas ci piacciono, se il Napoli vuole mandarli in un club a farsi le ossa noi facciamo al caso loro. Luperto? Sì, è incedibile, ma lo sapevamo già".