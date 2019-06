Ds Parma: "Sento ogni giorno Giuntoli, ma basta prestiti! Rog? Prima il bilancio"

La scorsa estate Napoli e Parma hanno chiuso tanti affari: da Inglese a Sepe, passando per Grassi, tutti con la formula del prestito. Daniele Faggiano, direttore sportivo ducale, ha intenzioni diverse per quest'anno: "E' ancora presto per parlare di mercato, tante squadre ancora non hanno l'allenatore. Con Giuntoli mi sento ogni giorno, ma per ora è tutto campato per aria. Rog? Adesso dobbiamo vedere il bilancio. Vanno fatte delle operazioni mirate, non solo dei prestiti secchi".