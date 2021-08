Ds Pordenone conferma: "Prenderemo Folorunsho in prestito, il Napoli ci crede tanto"

Emanuele Berrettoni, direttore sportivo del Pordenone, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Un paio di settimane fa c'è stata l'accelerata definitiva per Ciciretti, il ragazzo ci ha dato la disponibilità. L'abbiamo preso a titolo definitivo, adesso è nostro. Folorunsho? Siamo molto vicini. Il Napoli crede molto nel ragazzo, pertanto noi lo prenderemo in prestito".