Ds Salernitana: "Stiamo trattando con Ribery, ma i matrimoni si fanno in due"

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha così commentato il possibile colpo Franck Ribery ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' vero che può esserci un interesse per questo calciatore, ma per fare i matrimoni bisogna essere in due. Noi l'idea ce l'abbiamo. Per trovare un accordo ci vogliono giorni, contatti continui. Non è neanche un problema economico, è un problema di fattibilità. La Salernitana può essere interessata, ma deve arrivare anche l'ok del calciatore".