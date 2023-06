Ds Salernitana venerdì: "Sousa? Esercitata opzione, ma ha una finestra per scegliere altro..."

Nella conferenza stampa di venerdì il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis aveva già fatto intendere di alcune problematich

I rumors su un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Paulo Sousa non sorprendono. Nella conferenza stampa di venerdì il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis nel solito punto di fine stagione aveva già fatto intendere di alcune problematiche legate all'allenatore pur restando ottimista sulla permanenza. Di seguito alcuni stralci: "Sousa arrivato a febbraio ed ha accettato la nostra sfida, stimolante. Ne è uscito fuori un accordo che prevede un'opzione unilaterale per rinnovare il contratto. È stata esercitata ma allo stesso tempo c'è una possibilità per l'allenatore di avere un piccolo spazio nel quale si prenderà legittimamente il diritto di decidere se continuare con noi. Rispetto al futuro c'è un allineamento e una condivisione dei programmi e degli obiettivi con l'allenatore al 100%. Sono convinto che il progetto Salernitana continuerà con Paulo Sousa".

Cosa può avere in meno la Salernitana rispetto ai club che hanno contattato un Paulo Sousa chiamato ad essere grato a chi lo ha rilanciato?

"Il mister non aveva avuto delle esperienze felicissime, soprattutto le ultime due. Anche a Bordeaux non era andata come tutti auspicavano. Accettò con entusiasmo e oggi sa benissimo di cosa stiamo parlando. Sa chi è Danilo Iervolino, chi è Maurizio Milan. Sa come lavora la direzione sportiva, è consapevole di quello che la Salernitana è ora e sarà in futuro. E' vero che ci saranno scelte di mercato che potranno renderci più forti per restare a livello di quest'anno, ma è anche vero che all'inizio potremmo essere leggermente meno forti perchè faremo grossi investimenti sui giovani. Ma siamo sereni perchè li affideremo a un maestro. Noi siamo profondamente convinti che qui abbia tutto per imporsi e per arrivare ai livelli che merita. Noi non siamo un club che strozza le ambizioni dei giocatori e di chi lavora all'interno della società. La nostra filosofia è basata sulla responsabilità nei confronti della tifoseria, sulla libertà e sul rispetto dei contratti. Il mister, come detto, ha uno stretto periodo per prendere la sua decisione ma siamo sereni e Paulo Sousa resterà con noi. Ciascuno di noi ha bisogno di continuare a crescere".

Può chiarire meglio la questione allenatori?

"Nel contratto di mister Nicola c'è clausola di risoluzione con scadenza metà aprile. Questa opzione da parte della società è stata esercitata, dal primo luglio sarà libero. Quanto a Sousa, è strettissima la finestra nella quale potrebbe accettare una nuova sfida. Contiamo possa arrivare quanto prima l'ufficialità di Sousa, speriamo prima del 23. Non stiamo vivendo con ansia questa situazione, siamo sicuri che non rinuncerà così facilmente alla Salernitana"