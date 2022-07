Ds Sassuolo ammette: “Raspadori-Napoli? Già ceduto molto ma è dura frenare le sue ambizioni…”

Ospite di Sky, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali parla del mercato degli emiliani partendo dalla cessione di Scamacca

Ospite di Sky, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali parla del mercato degli emiliani partendo dalla cessione di Scamacca: "Non è stata una operazione facile, ci è voluto un po' di tempo, mi dispiace solo che non sia rimasto in Italia e allo stesso tempo è bello mandare un ragazzo a giocare in Premier League. Raspadori è ambizioso? Abbiamo già fatto una cessione importante e a gennaio abbiamo ceduto Boga, quindi non abbiamo bisogno di vendere, anche se frenare un calciatore che ha ambizioni non è semplice. Raspadori ha una richiesta dal Napoli, vediamo come finirà nei prossimi giorni. La nostra volontà è comunque mantenere un assetto importante, abbiamo voglia di migliorarci ancora. Berardi? E' il nostro campione, spero tanto che possa rimanere ancora con noi".