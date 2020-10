Ds Spezia su Llorente: "Non ci abbiamo mai pensato come si dovrebbe"

Fernando Llorente non è mai stato un vero obiettivo dello Spezia. Escluso dalla lista UEFA del Napoli, il centravanti basco non è mai stato un vero obiettivo della squadra ligure, come affermato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dal ds Mauro Meluso: "Non ci ho mai pensato. Mai affrontato l’argomento come si dovrebbe".