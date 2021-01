Ds Teramo svela: "Per Diakité ho avuto modo di parlare con Giuntoli"

In un'intervista rilasciata a tuttobari.com, il Ds del Teramo Sandro Federico, oltre a parlare del match che opporrà i suoi al Bari ("Sarà una partita apertissima come all'andata. Affrontiamo un avversario che ama giocare e noi con squadre di questo tipo riusciamo a esprimere il nostro potenziale. Ritengo sarà una partita bella e godibile. Il Bari e la Ternana hanno sicuramente qualcosa in più rispetto alle altre"), ha parlato anche di mercato. E nel dettaglio di Salim Diakite, giovane difensore francese che piace molto anche al Bari: "Di lui se ne sta occupando personalmente il presidente. Lui sa come meglio fare il bene del ragazzo e valorizzarne le sue qualità. L'abbiamo preso l'anno scorso dall'Agnonese, in Serie D, ed è esploso quest'anno. Posso confermare che c'è stato un interessamento costante della società Napoli, ma nulla di più. Anche il Sassuolo, il Monza e altre società sono vigili. Romairone? Ho avuto modo di parlare solo con Giuntoli (il Ds del Napoli, ndr)".