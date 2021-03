Ds Udinese: "Napoli non ha mai chiamato per de Paul, non mi risulta un interesse"

Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La gara del Napoli col Milan sarà importante per la classifica, a 12 partite dalla fine gli scontri diretti sono decisivi e accumulare altro distacco sarebbe grave. Inoltre chi vincerà la partita potrà ottenere grande autostima. De Paul? Il Napoli non ha mai chiamato, non mi risulta l'interesse. Barak? Qui ad Udine aveva una competitività nel ruolo molto elevata e non ha saputo valere secondo le sue potenzialità. A Verona invece ha saputo dimostrare il suo valore. Musso? Un grande portiere".