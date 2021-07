Ds Venezia: "Luperto ci farebbe comodo, ma c'è concorrenza. Seguiamo anche Ounas"

Mattia Collauto, ds del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Luperto è un calciatore che ci farebbe comodo: ancora non ha espresso al massimo il proprio potenziale e da noi potrebbe farlo. Ma c’è concorrenza, il calciatore non piace solo a noi ma lo seguiamo con grandissima attenzione.

Ounas è un altro calciatore che seguiamo con grande interesse, anche nell’ultima stagione con il Crotone ha mostrato grandi qualità ed inventiva. Non sarà facile ma è un talento ed i talenti piacciono.

Invito tutti i calciatori a vaccinarsi per il bene degli altri e per il proprio bene. Non sono favorevole all’obbligo ma il vaccino è importantissimo per limitare o azzerare i contagi nel mondo del calcio”