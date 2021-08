Ds Venezia: "Sarà dura, ma speriamo in una sorpresa a Napoli. Su Ounas..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore sportivo del Venezia, Mattia Collauto, in vista dell'esordio sul campo del Napoli: "Se siamo pronti lo dirà il campo, ci stiamo preparando nel migliore dei modi ma sappiamo che è una gara davvero difficile, contro una squadra che gioca un grande calcio, ha un allenatore bravo e elementi molto forti. Affronteremo una corazzata, ma sappiamo che il calcio riserva tante sorprese e speriamo che sia una di queste".

Sul mercato: "Stiamo valutando un po' di cose, vorremmo inserire qualcosa, ma abbiamo il problema delle uscite, dobbiamo sistemarne tanti ed i prossimi giorni sono dedicati alle cessioni e poi valuteremo. Abbiamo la nostra visione, ci impone certe scelte, abbiamo preso elementi internazionali che hanno bisogno di tempo per capire la mentalità italiana. Poi c'è Caldara che non ha bisogno di presentazionei viene da qualche anno difficile ma ha spessore, per il resto non possiamo andare fuori dal budget".

Contatto con Giuntoli per Ounas? "Ci piace tantissimo, ma non solo a noi, non abbiamo approfondito con Cristiano, ma solo preso informazioni e non credo ci siano le condizioni per prenderlo dal punto di vista economico".