Due alternative a Deulofeu: oltre a Orsolini piace un trequartista che lascia il Torino

Il Napoli si guarda intorno e cerca un nuovo interprete offensivo che possa sostituire Insigne e magari pure Politano.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Il Napoli si guarda intorno e cerca un nuovo interprete offensivo che possa sostituire Insigne e magari pure Politano, col suo agente che ha ammesso come esistano possibilità di cessione. Secondo il Corriere dello Sport il nome caldo resta quello di Gerard Deulofeu, anche se la distanza fra l'idea del Napoli e le richieste dell'Udinese è ancora abbastanza ampia. Così per il quotidiano il ds Giuntoli studia le alternative: fra queste ci sono Josip Brekalo, giocatore formalmente ancora del Torino ma in procinto di tornare al Wolfsburg e Riccardo Orsolini del Bologna.