Due alternative a Osimhen: oltre a Jovic spunta un colombiano proposto a Giuntoli

Non solo Victor Osimhen, che resta la priorità: se l'affare col nigeriano salta, ma è difficile crederlo, il Napoli valuterà alternative in attacco. Tra i nomi ritorna quello di Luca Jovic del Real Madrid ma c'è una novità svelata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: un intermediario avrebbe proposto al Napoli Alfredo Morelos, anni 24, attaccante colombiano dei Rangers, 29 gol in 46 partite quest'anno. Ma il primo obiettivo resta sempre Osimhen.