Due azzurri già ai saluti dopo il prestito: il Napoli non eserciterà il diritto di riscatto

La Gazzetta dello Sport anticipa i primi due azzurri ai saluti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sarà riscattato il francese Tanguy Ndombele dal Tottenham in prestito ma con un’opzione di acquisto per 30 milioni di euro. Secondo la Gazzetta dello Sport il francese ha fatto la sua parte, ha dimostrato di essersi integrato nel gruppo ma ovviamente una spesa del genere la si fa su un titolare o su un giocatore di prospettiva. Nessun riscatto - si legge - anche per il polacco della Samp Bartosz Bereszynski: tornerà a Genova mentre rientrerà dal club blucerchiato il classe 2000 Alessandro Zanoli.