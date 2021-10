Due big italiane sul più grande rimpianto di Giuntoli (a parametro zero)

Sarà uno dei parametri zero più appetibili della prossima sessione di mercato. Corentin Tolisso, centrocampista francese ritenuto dal ds azzurro Giuntoli uno dei principali rimpianti della sua esperienza napoletana, andrà infatti a scadenza con il Bayern Monaco il prossimo 30 giugno 2022 e non rinnoverà lasciando così la Baviera. Come riportato da La Gazzetta dello Sport sono tanti i club su di lui ed è probabile che si scateni un’asta internazionale con il Bayern che assisterà senza incassare. PSG, Tottenham e Atletico Madrid partono in pole position, ma sulle sue tracce ci sono anche Juventus e Inter, anche se partono svantaggiate.