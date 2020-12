Due opportunità a sinistra: a gennaio il Napoli può anticipare un arrivo

Non dovrebbero esserci operazioni in entrata a gennaio, ed in questo senso è stato già chiaro il ds Giuntoli dopo le spese estive e quelle dello scorso gennaio, ma uno spiraglio potrebbe aprirsi a mercato inoltrato. Il Napoli infatti continua a monitorare le tante opportunità che potrebbero aprirsi per l'out mancino dove in prospettiva non ci sono molte certezze. Rinnovato il contratto a Mario Rui, per il resto Ghoulam non ha mai dato la sensazione di poter tornare ai suoi livelli dopo gli infortuni - ed il club già in estate ha provato a piazzarlo - e Hysaj, che può giocare anche in quel ruolo, è in scadenza a giugno ed il suo rinnovo sembra ormai improbabile.

Per questo il Napoli potrebbe valutare, in caso di un'opportunità di mercato, di anticipare un'operazione che in ogni caso sarà necessaria in estate. I nomi che potrebbero venir fuori sono interessanti: a partire da Junior Firpo, in uscita dal Barcellona per il poco spazio a disposizione e seguito da Giuntoli prima dell'approdo in blaugrana. Senza dimenticare Emerson Palmieri, 26enne che non rientra nei piani del Chelsea ma che punta agli europei e che tra l'altro proprio con l'Italia ha mostrato un'ottima intesa con Insigne sulla corsia mancina. I costi non sono bassi, ma i rapporti col Chelsea sono ottimi dopo il prestito di Bakayoko. Mai come quest'anno un'uscita in quel reparto potrebbe propiziare l'arrivo di un mancino di livello che in organico manca da tempo.