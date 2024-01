Due rinforzi in arrivo ed altri due in cantiere: il mercato per salvare la stagione

Il mercato di gennaio per provare a salvare la stagione. Aurelio De Laurentiis l'ha ribadito dopo la gara col Monza

Fonte: di Antonio Gaito per Tmw

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato di gennaio per provare a salvare la stagione. Aurelio De Laurentiis l'ha ribadito dopo la gara col Monza che ha chiuso il 2023, quando è intervenuto per chiedere scusa ai tifosi del Napoli per gli errori commessi. "Un difensore veloce, un vice-Di Lorenzo ed un centrocampista, forse due", il piano svelato qualche settimana prima dallo stesso numero uno del club partenopeo. Un po' per la necessità di rimediare agli errori estivi, ma anche per il desiderio di Mazzarri - espresso pubblicamente - di non allenare giocatori scontenti (in questo senso si spiega la cessione di Elmas) o fuori dal progetto.

Subito i sostituti dei partenti

Partito Elmas, il Napoli vuole sostituirlo con Lazar Samardzic, classe 2002 da tempo nel mirino della dirigenza partenopea già sotto la guida dell'ex ds Giuntoli. Considerando anche le difficoltà con Cioffi, l'Udinese ha aperto ad una cessione a gennaio così come il giocatore vede Napoli come una grossa opportunità. Le parti si stanno avvicinando e potrebbe essere il primo rinforzo del 2024 del Napoli. Altra partenza imminente è quella di Zanoli, atteso dal Genoa sfiorato già in estate: per il secondo anno di fila il laterale lascerà Napoli a gennaio. In questo senso si spiega la trattativa con la Salernitana per Mazzocchi: l'operazione sembrava fatta, ma il neo-ds Sabatini ha alzato la posta ed il Napoli è salito intorno ai 2,5mln di euro più bonus. Difficilmente andrà oltre, avendo già bloccato Faraoni che il Verona lascia partire anche in prestito.

I due colpi più difficili

Sembra più complesso invece arrivare a gennaio ad un centrale difensivo (è fuori anche Natan fino a febbraio) ed un centrocampista centrale di grande fisicità per sopperire anche alla partenza di Anguissa. I nomi sono quelli di Pierre Hojbjerg del Tottenham, che si muove per circa 25mln di euro ma ha un ingaggio importante (senza l'aiuto del Decreto Crescita), Soumaré del Siviglia (ma proprietà Leicester) mentre è difficile arrivare a Koopmeiners, nome che tornerà d'attualità in estate con l'addio di Zielinski a parametro zero. In difesa da scartare Dragusin, diretto verso il Tottenham, così come è difficile per l'ingaggio Demiral: restano vivi i nomi di Jakub Kiwior e Takehiro Tomiyasu seguiti già primi dell'approdo all'Arsenal mentre rappresenterebbe più che altro un investimento il 20enne Martin Vitík dello Sparta Praga che piace molto all'area scouting.