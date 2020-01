Due rinforzi per lo United? Rio Ferdinand sceglie due gioielli del Napoli!

Anche Rio Ferdinand, leggenda del Manchester United, punta i gioielli del Napoli. Rispondendo ai tifosi dei red devils su Twitter, l'ex difensore in merito ai giocatori che lui prenderebbe per risollevare lo United ha indicato due azzurri ed un talento che ha sfiorato l'azzurro. Si tratta di Fabian Ruiz, Kalidou Koulibaly e poi come jolly ha indicato il giovanissimo argentino Almendra, che sfiorò l'azzurro prima della virata su Elmas. Di seguito il tweet che ha infiammato i tifosi e la stampa inglese.