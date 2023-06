Duello di mercato Napoli-Milan: piace un talento dell’Udinese

Lazar Samardzic, 21 anni e fantasista serbo in forza all'Udinese, piace al Milan.

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazar Samardzic, 21 anni e fantasista serbo in forza all'Udinese, piace al Milan. Secondo quanto appreso da Sportitalia, i rossoneri sarebbero interessati al giocatore, che in questa stagione ha collezionato 39 presenze con 5 gol e 4 assist tra campionato e Coppa Italia. Di concreto però non vi sarebbe ancora nulla. Da diversi mesi, il nome di Samardzic è accostato anche al Napoli.