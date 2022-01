Duello di mercato per Folorunsho: due club di B si sfidano per il centrocampista

Il Pisa non ha ancora chiuso con il Napoli per l'arrivo di Michael Folorunsho, centrocampista classe '98, nonostante stia trattando ormai da diverso tempo per il suo arrivo in nerazzurro. Ad approfittare di questo momento di stasi potrebbe essere la Reggina che, come riferisce Sky Sport, avrebbe fatto un nuovo tentativo per riportare il giocatore, ora al Pordenone, in amaranto dove ha già militato nella stagione 2020/21.