Duello di mercato per Palmiero: due club di B si sfidano per il centrocampista

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il Como avrebbe messo nel mirino Luca Palmiero per rinforzare il centrocampo. Il classe '96 è tornato al Napoli dopo il prestito al ChievoVerona e potrebbe nuovamente scendere in Serie B per giocare con continuità. Oltre alla squadra lariana però c'è anche un'altra neopromossa sulle tracce del calciatore, si tratta del Perugia.