Duello Napoli-Inter per Emerson Palmieri. Ma nessuno dei due club ha fretta

Non c'è soltanto il Napoli sulle tracce di Emerson Palmieri, considerato una prima scelta da Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis. Stando a quanto riferito da Tuttosport, anche l'Inter mantiene vivo l'interesse per l'esterno in uscita dal Chelsea. Ma, considerando la presenza di Ivan Perisic e il rientro di Federico Dimarco, anche i nerazzurri non hanno alcuna fretta. L'ex Roma, per tutti, è un affare da fine mercato, non prima di agosto.