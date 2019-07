Duello Sampdoria-Torino per Verdi, le pretese del Napoli restano alte

Sampdoria e Torino si sfidano per Simone Verdi. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione relativamente al calciatore ex Bologna in uscita dal Napoli: “Rimane da capire chi convincerà per primo il Napoli ad abbassare la pretesa che per adesso è di 25 milioni più percentuale sulla rivendita”, spiega il quotidiano.