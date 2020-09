Duncan-Napoli, Venerato: "Smentite secche dalle parti! Llorente-De Sciglio? Nessun riscontro..."

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha riportato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Arrivano smentite secche, totali e negative sull'idea Duncan, sia dalla Fiorentina che dal Napoli. Non trova riscontro una notizia girata non so da chi, uno scambio Juve-Napoli con protagonisti Llorente-De Sciglio".