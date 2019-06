Durante: "Allan ha l'accordo col Psg da tempo, ma i francesi non hanno mai trattato col Napoli..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Sabatino Durante, intermediario ed agente di mercato vicino al mercato brasiliano: "Allan ha trovato l'accordo col Psg da tempo, ma non c'è mai stata una trattativa tra Psg e Napoli perchè il club parigino sa che la richiesta del Napoli è molto alta. Il Brasile non ha più i fuoriclasse di una volta, ma tanti buoni giocatori e far parte dei 20 della Nazionale è un motivo di vanto. Neymar ha talento, ma questo da solo non porta a risultati. Ha avuto un'involuzione dal punto di vista psicologico e va incontro ad infortuni che apre spazio a tante situazioni.

Everton vale Insigne e forse è più bravo di Chiesa ed è un pò più forte di Lozano. E' agile, veloce, vede la porta, è un giocatore di livello".