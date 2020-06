Durante 'rimanda' Gabriel: "Con il tempo può diventare un giocatore importante"

Sabatino Durante, agente e esperto di calcio brasiliano, ha presentato il difensore del Lille Gabriel ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un giocatore con fisicità, questa'anno ha giocato da titolare fisso e ha fatto bene. Se va via Koulibaly, non si può partire con Gabriel come alternativa al senegalese. Questo è un giovane che può imparare tante cose, può fare il quarto difensore. E' un calciatore di prospettiva, può diventare un giocatore importante, ma non nell'immediato".