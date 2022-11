Dybala, altro che parametro zero: svelata la commissione per l'acquisto della Roma

Quanto ha speso la Roma per prendere Paulo Dybala? Lo stipendio è per di più conosciuto, perché è intorno ai 5 milioni più bonus

Quanto ha speso la Roma per prendere Paulo Dybala? Lo stipendio è per di più conosciuto, perché è intorno ai 5 milioni più bonus - alcuni parecchio corposi - per un triennale e una clausola rescissoria in caso di arrivo di una big di circa 20 milioni. Mourinho lo considera la luce della sua squadra, tanto che sono partite già le contrattazioni per prolungare e magari cancellare la clausola, per farlo diventare il cardine della formazione giallorossa. Oltre a questo c'è però la commissione che Jorge Antun, agente nonché amico della famiglia, ha chiesto per chiudere l'operazione nella Capitale.

10 milioni di euro

Arrivando a parametro zero, Dybala aveva chiaramente un appeal molto particolare e la richiesta era di circa 20 milioni, poi dimezzata anche in virtù di una situazione che rischiava di essere particolare. Dopo essere stato trattato dall'Inter a lungo - sedotto e abbandonato perché Dzeko e Correa non sono andati via, ma anche Alexis Sanchez ha dovuto risolvere consensualmente - è arrivata la Roma a offrirgliene la metà, trovando poi la quadratura inserendo clausole e i bonus di cui sopra.

Finora 11 presenze e 7 gol.

L'annata di Dybala non è certo da buttare, almeno finora, anche se gli infortuni lo hanno tenuto fuori per un po' di turni. Sette gol e due assist in 796 minuti, una rete ogni 114 minuti. Considerando anche le difficoltà che ha avuto la Roma a segnare, probabilmente è vero che Dybala è la luce della squadra, come detto da Mourinho.