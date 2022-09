Dybala è ancora convinto della scelta fatta?

Paulo Dybala, la cronaca lo ha raccontato, poteva scegliere tra Napoli e Roma, alla fine ha optato per il progetto del club giallorosso

Paulo Dybala, la cronaca lo ha raccontato, poteva scegliere tra Napoli e Roma, alla fine ha optato per il progetto del club giallorosso ritenendolo quello migliore per la sua carriera. Il Napoli, a metà luglio, era un cantiere aperto, un work in progress, aveva perso Ospina, Koulibaly, Mertens e Insigne, erano arrivati solo Olivera e Kvara oltre a Ostigard, anche i tifosi erano perplessi e si sprecavano riferimenti autostradali per la delusione.

Così la Joya si è lasciato sedurre dalla Roma e da Mourinho. Due mesi dopo, il Napoli batte 4-1 il Liverpool - alla fine è arrivato Raspadori nel suo ruolo - mentre la Roma perde 4-0 a Udine e anche al debutto in Europa League contro il Ludogorets, avversario tutt'altro che irresistibile. Chissà se Dybala si è mai pentito della sua scelta o è ancora troppo presto...